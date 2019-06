Roger Federer: "Sono contento del mio gioco, ora voglio arrivare lontano"

Da Parigi, il nostro inviato - Roger Federer ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros per la 12ma volta in carriera battendo nettamente Leonardo Mayer sul Philippe Chatrier. È la 54ma volta che il fuoriclasse svizzero accede tra i migliori otto in un Major.

Il 20 volte campione Slam non ha ancora perso set fino questo momento, non gli capitava dall’edizione 2011. Ad attenderlo martedì ci sarà il vincente del match tra Stan Wawrinka e Stefanos Tsitsipas. Il veterano rossocrociato è molto soddisfatto analizzando la performance odierna: “Non è stato facile, le condizioni erano molto ventose, non ci sono stati tanti scambi da fondo campo.

Quando le condizioni sono queste, è tutto molto veloce, quindi devi a stare attento a non avere dei passaggi a vuoto. Sono molto contento del mio gioco”. Roger ha più volte ribadito di essersi presentato a Parigi senza troppe ambizioni: “Sono una persona normale, devo sempre considerare anche lo scenario peggiore.

Ho bisogno di pianificare le cose. Non lo faccio tutti i giorni, altrimenti si entra in una spirale di ansia che induce alla negatività. Penso che questo valga anche per il tennis, devi essere onesto con te stesso e ammettere se il dritto o il rovescio non stanno funzionando.

La stessa cosa per il tuo corpo, devi sapere cosa funziona e cosa no. C’erano molte incognite circa la mia partecipazione qui a Parigi, In ogni caso, sono venuto qui per combattere. Non mi arrenderò senza aver dato tutto fino all’ultimo.

Volevo arrivare lontano e ho centrato i quarti di finale, quindi sono molto felice”. All’ex numero 1 del mondo è stato poi domandato cosa ne pensi del servizio da sotto (a cucchiaio): “Penso che sia una tattica assolutamente lecita, non credo di averlo mai fatto, ma ci ho pensato molte volte.

Non credo che sia irrispettoso, è un colpo diverso da tutti gli altri che può destabilizzare l’avversario. Tutto ciò che rientra nelle regole va benissimo”. Il 37enne di Basilea potrebbe affrontare l’eterno rivale Rafael Nadal in una eventuale semifinale, ma preferisce non correre troppo: “Non ho intenzione di parlare di questo argomento prima di esserci arrivato.

Se dovessi andare in semifinale, sarò più che felice di rispondere a questa domanda” – ha dichiarato l’elvetico tra il serio e il faceto.