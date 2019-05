Soderling: "Djokovic deve star bene per raggiungere 20 Slam Federer"

In un'intervista ad Express l'ex numero quattro del mondo Robin Soderling ha parlato del tentativo di Novak Djokovic di arrivare ai 20 titoli Slam di Roger Federer. Lo svedese ha detto: "C'è una possibilità ma Djokovic deve rimanere in salute.

Ha passato un brutto periodo due anni fa. Roger non ha avuto infortuni veramente seri. Ha giocato per quasi tutta la sua carriera senza problemi a parte l'operazione al ginocchio subita qualche stagione fa. Novak deve essere al top per molti altri anni, il che non sarà facile.

È interessante. Roger dimostra ancora di poter vincere i tornei più importanti e a quasi 38 anni ha ancora chance di vincere Slam. La sua carriera non è ancora finita, potrebbe essere in top 3-4 per qualche altro anno.

Spero questi tre giocatori possano rimanere nel circuito ancora a lungo. Sono importanti per tutto il panorama tennistico, soprattutto Roger e Rafa per la loro rivalità simile a quella tra Borg e McEnroe e Sampras-Agassi.

Tutti con un tennis diverso. È super positivo per il tennis" Soderling ha giocato la sua ultima partita in carriera in finale a Bastad nel 2011 contro David Ferrer. Ha ufficializzato il suo ritiro dal tennis a fine 2015.