Roger Federer mette in cassaforte il numero 3 del ranking e punta Nadal

La stagione sul rosso ha consentito a Roger Federer di tornare sul podo del ranking Atp, complice anche il fallimentare percorso di Alexander Zverev e i tanti punti da difendere di Dominic Thiem. Lo svizzero, iscritto anche al Roland Garros e ritiratosi a scopo precauzionale dagli Internazionali BNL d'Italia l'altroieri, avrà solo da guadagnare a Parigi, dove dovrebbe essere regolarmente al via.

Federer sarà davanti a Thiem di 1105 punti a partire da domani: considerando che l'austriaco difende la finale al Roland Garros, Federer è già sicuro di rimanergli davanti comunque vadano le cose nel secondo slam stagionale.

Non può farcela nemmeno Alexander Zverev a superare l'elvetico, ormai sopra il tedesco di quasi 2000 punti. Qualche piccola chance può averla ancora Stefanos Tsitsipas, nel caso in cui il greco vincesse il torneo e Federer non andasse lontano.

Roger guarderà con interesse anche il cammino di Rafael Nadal, che in caso di mancata riconferma a Parigi perderebbe una mole di punti tale da metter a serio rischio la propria permanenza al numero due del mondo, indipendentemente dal suo risultato nella finale odierna a Roma contro Novak Djokovic, irraggiungibile per tutti almeno fino agli Us Open.

Al momento, sembra proprio Roger Federer l'unico in grado di poter impensierire il serbo in ottica numero 1 a fine anno.