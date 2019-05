Muller: "Djokovic ha ancora tempo per superare gli Slam di Federer"

In una recente intervista ad Amazon Prime, l’ex numero 21 del mondo Gilles Muller ha commentato gli alti e bassi di Novak Djokovic dopo aver conquistato il suo 15° titolo del Grande Slam agli Australian Open. Il fuoriclasse serbo non ha convinto a Indian Wells e Miami, uscendo poi di scena ai quarti a Montecarlo.

“Vedendo il modo in cui Djokovic si esprimeva all’inizio dell’anno, credevo che potesse tornare a dominare come in passato. Ma poi ha faticato di nuovo a Indian Wells e a Miami. Non mi è sembrato molto positivo in campo, non aveva energia e il suo atteggiamento è stato negativo per la maggior parte del tempo.

Fece la stessa cosa nel 2016 subito dopo aver vinto il Roland Garros, era sempre di cattivo umore e non era felice in campo. A Indian Wells e Miami mi ha dato la stessa impressione” – ha spiegato il lussemburghese.

Muller ha aggiunto: “Penso che abbia ancora tempo per battere il record di titoli Slam di Roger Federer, ma c’è molta strada da fare”. Federer, Nadal e Djokovic si daranno battaglia nel Masters 1000 di Madrid, che fornirà ulteriori indicazioni sullo stato di forma dei Big 3 a meno di un mese dall’inizio del Roland Garros. Grande attesa anche per il nostro Fabio Fognini, che tornerà in campo dopo la storica impresa a Montecarlo.