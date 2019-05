Ferrer: "Chiudere la carriera contro Roger Federer sarebbe spettacolare"

David Ferrer giocherà l’ultimo torneo della sua carriera al Masters 1000 di Madrid. In conferenza stampa, lo spagnolo ha parlato della sua scelta e delle sue emozioni in vista dell’importante appuntamento.

“Ho scelto di chiudere la mia carriera in questo torneo perché è un Masters 1000: ci saranno i migliori giocatori del mondo e avrò l’opportunità di giocare l’ultima partita di fronte alle persone che mi hanno sempre seguito.

Siamo in Spagna, Feliciano Lopez è il direttore del torneo e sono entusiasta di condividere tutto questo con una persona come lui. Sono felice di porre fine alla mia carriera in questo modo, penso sia la giusta scelta.

Ci sono altre cose nella mia vita che non vedo l’ora di portare avanti. Sarà un finale perfetto, ma non voglio pensare ai tributi. Voglio solo godermi la sensazione di giocare sul campo centrale. Amo tutti i momenti magici della mia carriera, ma in questo momento penso solo a giocare e vincere le partite”.

Ferrer ha indicato Roger Federer come avversario perfetto per il suo ultimo match. “Federer non sarebbe male. Non potrei mai batterlo, non voglio dire che perderò di sicuro nel caso dovessi affrontarlo, ma sarebbe spettacolare chiudere contro un campione come lui”.

Ferrer ha infine parlato di cosa sarà della sua vita dopo il tennis. “Voglio restare in contatto con il mondo del tennis, non so ancora come ma è questa la strada. Ora ho bisogno di stare con la mia famiglia.

Non ho ancora un progetto ben impostato per il mio futuro; quello più importante è legato a mia moglie ed al mio bambino”.