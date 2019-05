Berrettini: "Federer il mio idolo. Sogno di battere Nadal a Roma"

Matteo Berrettini è sicuramente uno dei profili più interessanti del tennis italiano. Il giocatore romano ha conquistato il suo secondo titolo ATP la scorsa settimana a Budapest battendo in finale Filip Krajinovic.

Berrettini ha parlato della sua passione per il tennis in un’intervista alla Gazzetta Regionale. “Siamo una famiglia di tennisti. I miei genitori e i miei nonni hanno tutti impugnato la racchetta. Sono cresciuto all'interno di un circolo tennistico.

C'era anche un campo da calcetto, ma il tennis è stata la scelta più ovvia. Un po' perché me la cavavo meglio, un po' perché ho un problema alla schiena che mi porto dietro sin da piccolo ed i contrasti avrebbero aggravato la situazione.

Ho sempre pensato più a divertirmi che al resto. Quando arrivi a queste altitudini, cerchi sempre di migliorarti e non riesci più a goderti quanto di buono stai facendo. Ci sono momenti in cui è giusto prendersi i meritati complimenti”.

Parlando delle sue emozioni in vista degli Internazionali d'Italia, Berrettini ha aggiunto: "Il Foro Italico è e sarà sempre un torneo speciale. Anche da un punto di vista emotivo per me che sono romano.

L'ho sempre vissuto come un sogno, anche quando venivo a seguirlo da appassionato. L'anno scorso ho vinto la prima partita all'interno di un Pietrangeli strapieno, poi sono uscito sul Centrale, di sera, contro Alexander Zverev.

Fu un'esperienza fantastica. Spero in un sorteggio favorevole. I primi turni sono quelli fondamentali”. L'attuale numero 37 del mondo ha poi rivelato il suo idolo tennistico e commentato l'incredibile vittoria di Fabio Fognini a Monte Carlo.

"Sicuramente Roger Federer. Sono cresciuto con le sue vittorie quindi era anche piuttosto semplice tifarlo. Quando sono entrato nel Tour mi sono accorto di quanto fossero grandi anche altri giocatori che magari hanno vinto meno.

Apprezzo tantissimo anche Rafael Nadal. Credo che di testa e capacità di adattamento sia il migliore di sempre. Fabio è un talento incredibile. La vittoria al Master di Montecarlo è il giusto riscatto dopo un periodo poco positivo.

Ha compiuto un'impresa stupefacente. Ci ho giocato un doppio insieme, abbiamo vinto un torneo. Dal primo all'ultimo punto mi sono goduto quell'esperienza. E' un bene che nel tennis non ci siano soltanto 'macchine', ma anche persone che esternino il proprio lato umano, diciamo così"

Berrettini ha infine concluso il suo intervento indicando uno dei possibili futuri protagonisti del tennis italiano e dei suoi più grandi sogni. "Mi parlano molto bene di questo ragazzo alto-atesino Yannick Sinner, classe 2001 e già 300° del ranking.

Non lo conosco personalmente ma dicono che abbia già l'attitudine del professionista. Contro chi sogno di vincere? Ti direi a Wimbledon contro Roger Federer, ma forse mi resta poco tempo. Quindi ti dico a Roma, nella cornice del Foro Italico, contro Rafa Nadal: il re della terra rossa"