Massu spiega come ha aiutato Thiem a battere Roger Federer

Nicolas Massu ha avuto un grande impatto sul tennis di Dominic Thiem nell’ultimo periodo. L’ex numero 9 del mondo si è unito al team dell’austriaco lo scorso febbraio durante il torneo di Buenos Aires.

“Nel corso della stagione sul cemento, abbiamo cambiato molte cose che hanno fatto la differenza. Lo stesso vale per la terra, dove è stato uno dei migliori guardando i risultati degli ultimi anni. Dal momento che ha già fatto molto bene qui, non dobbiamo cambiare troppo.

Sta giocando il suo miglior tennis ora, posso allenarmi con lui e valutare bene ogni soluzione. Inoltre, ho avuto modo di affrontare giocatori come Roger Federer e Ivo Karlovic, quindi posso dirgli cosa fare e cosa è meglio evitare” – ha spiegato il cileno.

Thiem ha battuto proprio Federer nella finale del Masters 1000 di Indian Wells. Massu ha elogiato ancora il suo pupillo: “Tutti dicono cose positive sul suo conto, lavorare con lui è così semplice. Per un allenatore lavorare con Dominic è facile, perché dà il 100% tutto il tempo.

Ha talento, può migliorare in molti aspetti e non vedo l’ora. Il successo a Indian Wells è stato sorprendente perché proveniva da un malessere e non si era allenato per molti giorni. È riuscito a sconfiggere Federer, il più grande della storia, quindi è stato fenomenale”.