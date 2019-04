Roger Federer: “Posso solo dire grazie a Mirka per tutto ciò che ha fatto”

Nel corso di una recente intervista, Roger Federer ha parlato dello splendido rapporto che lo lega a sua moglie Mirka. I due sono convolati a nozze nell’aprile 2009, e dalla loro unione sono nati ben quattro bambini. “Quando siamo usciti per la prima volta, io ero ancora a zero titoli, perciò abbiamo condiviso praticamente tutti i successi” ha dichiarato l’ex numero 1 del mondo.

“Non mi accompagnava in ogni torneo, all’inizio, perchè ovviamente anche lei aveva una carriera, ma quanto supporto riusciva a darmi. Riusciva ad aiutarmi anche fuori dal campo, con i media, che mi davano sempre più attenzioni finchè non vinsi il mio primo Wimbledon.

Posso solo ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per me”. Federer ha poi parlato del problema della droga, argomento diventato particolarmente dibattuto nel mondo del tennis dopo che Andre Agassi, nella sua biografia Open, ha ammesso di averne fatto uso.

“Fare uso di droga è qualcosa che non vogliamo assolutamente riguardi il nostro sport, ma non credo che lui ne facesse uso per finalità sportive” ha commentato lo svizzero. “Bisogna fare le dovute distinzioni e non si deve dimenticare che grande campione lui sia stato”.