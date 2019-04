Roger Federer: "Ho pianto quando sono nate le mie figlie"

Durante una recente intervista, Roger Federer ha ricordato quando sono nate le sue due figlie Myla e Charlene nell’agosto del 2009. Il fenomeno svizzero ha provato un’emozione davvero fortissima: “Ho pianto di gioia.

Ho pianto prima che Mirka andasse in ospedale, durante e dopo la nascita. Sono felice di aver esternato le mie emozioni perché in questo modo ricorderò sempre un momento così speciale” – ha raccontato il 20 volte campione Slam.

A Federer è capitato di piangere anche sul campo da tennis, come durante la premiazione dell’Australian Open 2009 o quando perse da Tommy Haas alle Olimpiadi di Sydney 2000. “Sono andato in un angolo come un bambino e non sono riuscito a smettere di piangere per un bel po’.

Quella sconfitta ha lasciato un segno profondo dentro di me”. A Sydney, però, Federer ebbe modo di conoscere Mirka: “Durante la stessa notte, ho incontrato Mirka e le ho dato il primo bacio, quindi è andata bene alla fine”.

Roger tornerà in campo a Madrid prima del Roland Garros. Intervistato da El Pais, la leggenda australiana Rod Laver ha dichiarato: “Federer è il secondo miglior giocatore al mondo sulla terra, dietro Nadal.

Lo spagnolo è sensazionale su questa superficie, non deve essere stato semplice per Roger ammettere la sua superiorità”.