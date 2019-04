Djokovic: “Federer, Nadal e Murray mi hanno fatto diventare più forte”

Nel corso di una recente intervista, a Novak Djokovic è stato chiesto se la generazione composta da lui, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray possa essere considerata la migliore di sempre. “Non ricordo le vecchie generazioni degli anni ’50 e ’60, quando giocava Rod Laver” ha replicato il numero 1 del mondo.

“Lui è ancora il tennista più vincente di tutti i tempi, essendo l’unico ad aver completato il Calendar Grand Slam due volte. Il tennis era molto differente allora, adesso è uno sport decisamente più fisico; all’epoca tre dei quattro Slam erano giocati sull’erba, non si possono fare confronti.

Si giocava con più tocco, più talento e finezza. Oggi è tutto molto fisico, ci sono tanti scambi da fondo e non molti giocatori scendono a rete, perciò è diverso. La tecnologia ha fatto enormi passi in avanti, le corde ci permettono di controllare meglio la palla.

È decisamente esaltante far parte di questa generazione, e penso che l’aver condiviso quest’era tennistica con Federer, Nadal e Murray mi abbia fatto crescere e diventare un giocatore migliore”. Cosa significa per Nole essere un vincente? “Significa non soltanto essere un vincente sul campo dal tennis” ha risposto il belgradese.

“Per me essere un vincente significa rispettare lo sport, amare lo sport che ti permette di essere dove sei. Questo sport mi ha dato tantissimo ed io cerco di dare qualcosa in cambio, rispettando sempre i miei colleghi”.