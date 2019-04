David Ferrer: "Federer, Djokovic, Nadal e Murray sono unici e speciali"

Nel corso di una recente intervista, David Ferrer ha parlato del dominio dei Big Four. “Tennisti come Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray e Roger Federer sono unici, perchè già a 19 e a 20 anni facevano cose che altri non riescono a fare mai, neanche a 35.

Loro sono giocatori speciali. E poi ci sono tennisti che crescono con il passare degli anni, come nel mio caso. A 25 anni sono riuscito ad entrare in top 10, numero 5 del mondo, ma è a 30 che sono riuscito a raggiungere il mio picco a livello fisico e mentale”.

Guardandosi indietro, rifarebbe il tennista? “Questa è una domanda difficile” ha risposto Ferru. “Ho lavorato davvero duramente per arrivare ad essere ciò che sono, e sono felice di quello che sono riuscito ad ottenere.

Non rifarei tutto esattamente uguale, ma gli errori commessi mi hanno fatto imparare. Se potessi rivivere un’altra vita, probabilmente sceglierei un’altra strada. Ma vi dico una cosa: il tennis mi ha dato tanto”.

Ferrer a volte è stato criticato per il fatto di non essere un giocatore di talento. “Non si diventa numero 3 del mondo solo con la forza fisica, è impossibile” ha spiegato il valenciano. “Sono necessarie tante cose.

Sono orgoglioso della mia carriera e anche di ciò che la gente pensa. Le persone mi descrivono come uno che si supera, che combatte come un guerriero, il che è molto bello. Ovviamente, ci sono persone a cui il mio gioco piace di più e altre a cui piace di meno, ma lo accetto e la cosa non mi infastidisce”.