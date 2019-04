José Acasuso: "Roger Federer può giocare fino a 50 anni"

In un'intervista a Punto de Break l'ex tennista argentino José Acasuso ha parlato della longevità di Roger Federer. "Non smette di sorprendere. Quando pensi che calerà col passare del tempo, si reinventa, gioca in modo diverso ed è sempre più aggressivo.

Il modo in cui ha giocato nello swing più recente è stato straordinario. L'ho visto a Miami e il 19enne sembrava lui, non Shapovalov. Ha così tante risorse che se fisicamente non gli succede nulla di serio, può giocare fino al massimo a 50 anni di età.

Ha tanta varietà e talento che può battere qualsiasi giocatore. È difficile affrontare un tennista del genere. Penso affronterà la stagione sul rosso con molta fiducia" Un elogio anche a Novak Djokovic: "Non dico che sia il migliore di sempre perché vedendo i titoli è Roger ma al suo miglior livello Nole ha battuto sia Roger che Rafa sulle loro superfici migliori.

Al suo miglior livello Djokovic non ha mai perso contro di lor" Infine sulla collaborazione con Guido Pella iniziata lo scorso anno: "Prima del Roland Garros mi ha detto che voleva eguagliare il suo ranking migliore da 39 del mondo e gli ho detto che servivano costanza e vittorie nei tornei importanti.

I suoi risultati nella stagione sul rosso sudamericano mi hanno sorpreso e ora che difende pochi punti in Europa può raggiungere i primi 20"