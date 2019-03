"Il tennis fortunato ad avere Roger Federer e Rafael Nadal" - Roy Emerson

Roy Emerson, leggenda australiana degli anni ´50-60, ha elogiato Roger Federer e Rafael Nadal, ancora al top a 37 e 32 anni. "Con Federer e Nadal, il tennis è fortunato.

Sono dei grandi talenti e dei grandi testimonial del nostro gioco. Sono contento che i giovani abbiano loro per emularli, sia in campo che fuori", ha detto Emerson al Los Angeles Times. Emerson è un 12 volte campione Slam in singolare e 16 volte in doppio ed è solamente uno degli otto uomini ad aver fatto il career Slam - ossia vincere tutti e quattro i Major almeno una volta in carriera.

Parlando del suo anno migliore, il ´64, ha aggiunto: "Tutti hanno sempre detto che una delle mie qualità migliori è che ero sempre in forma. Quell´anno lo ero davvero. Sono andato prima in India per allenarm, e non ho mangiato molto, quindi stavo bene.

Abbiamo perso la Coppa nel ´54, quindi mi sono allenato duramente e ho migliorato il mio tennis. Abbiamo vinto di nuovo nel ´55". Parlando di come sia arrivato in cima al mondo partendo dal Queensland, Australia, Emerson ha aggiunto: "Sono cresciuto in una fattoria dove c´era un campo da tennis.

Poi a scuola, qualche chilometro più in là, c´era un altro campo da tennis. Negli ultimi tre anni di scuola sono stato il migliore di una classe formata da 17 ragazzini".