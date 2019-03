Falla: "Roger Federer è il più grande e continua a battere record"

Uno dei 100 titoli vinti da Roger Federer nella sua straordinaria carriera è arrivato ad Halle nel 2014, quando il fuoriclasse svizzero sconfisse Alejandro Falla nell’ultimo atto. Il colombiano offrì una degna resistenza, tanto da alzare bandiera bianca soltanto dopo due tiebreak serrati.

In una recente intervista a El Colombiano, Falla ha ricordato quella partita: “È stato un grande onore, non soltanto giocare la finale ma anche affrontare i migliori al mondo. In quel torneo c’erano anche Rafael Nadal, Tomas Berdych, Milos Raonic, oltre ovviamente a Federer.

È stato senza dubbio il miglior momento della mia carriera. I motivi sono chiari: ho sfidato Roger, sono arrivato in finale in un torneo ATP e ho avuto anche delle chance per vincere nonostante Federer avesse vinto per sei volte lì.”

Falla ha poi elogiato la grande cordialità del 20 volte campione Slam: “È un bravo ragazzo, si è sempre comportato in maniera impeccabile nei miei confronti. Mi ha sempre trattato in maniera molto gentile.

Ricordo sempre volentieri quella partita contro di lui a Wimbledon nel 2010, anche se ho perso, perché sono riuscito a mettere in difficoltà quello che ritengo il miglior giocatore della storia che continua a battere record ancora oggi.”