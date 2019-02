Federer: "Sono riuscito a rimanere calmo. 50 vittorie? Una cifra enorme"

Dal nostro inviato a Dubai

Nonostante gli alti e bassi, uniti a qualche rischio di troppo, Roger Federer ha siglato la 50ma vittoria a Dubai approdando ai quarti per l’11ma vittoria in un torneo che già vinto sette volte. L’ostacolo Fernando Verdasco si è rivelato più ostico del previsto, benchè lo svizzero avesse perso un solo set nei sei precedenti.

“Gli incontri al meglio dei tre set sono così, non sei mai pienamente in controllo, ci sono dei brevi frangenti che possono risultare decisivi sia per te che per il tuo avversario. Sono contento di essere rimasto calmo durante la partita, nonostante non possa dire di aver giocato il mio miglior tennis.

Credo che avere un’attitudine positiva sia fondamentale in tutti gli sport, e ovviamente anche nel tennis. Ho giocato bene nell’ultima parte del match. Ho servito bene quando serviva, ho trovato delle ottime soluzioni anche sulle palle break. Sono felice di aver vinto in questo modo” – ha analizzato il fuoriclasse svizzero davanti ai giornalisti.

L’ex numero 1 del mondo è stato in grado di rimanere lucido contro un avversario in fiducia: “Questo aspetto era più difficoltoso per me quando ero giovane. Facevo fatica a mantenere la giusta concentrazione e intensità nell’arco del match. Sono migliorato partendo dagli allenamenti. Non puoi aspettarti nulla di diverso se non ti alleni bene e duramente, dato che quello che fai si riflette poi in ogni singolo match.”

Alla domanda se quella odierna sia stata la sua miglior prestazione stagionale, Roger ha replicato: “Assolutamente no. Ho giocato molto meglio in Australia, soprattutto alla Hopman Cup. Mi viene in mente il match contro Zverev. Penso di aver disputato dei buoni match anche agli Australian Open ad essere onesto. Sono comunque soddisfatto di come mi sento adesso.”

Il 50° successo a Dubai testimonia il legame di Federer con questo torneo: “Ho giocato davvero molte volte qui, è una cifra enorme. Sono molto contento. Non sono sicuro di poter arrivare a 100, ma staremo a vedere (ride).”

Il prossimo ostacolo risponde al nome di Marton Fucsovics, affrontato e battuto nell’unico precedente agli Australian Open dello scorso anno. “Lo conosco molto bene. Ci siamo anche allenati insieme a Zurigo qualche tempo fa. Non ricordo esattamente per quanto tempo, ma ci siamo allenati intensamente per diversi giorni. Ho trascorso momenti piacevoli insieme a lui.

Ha disputato un grandissimo Australian Open l’anno scorso. Ricordo che fu un buon match, possiede un arsenale completo. Mi ritorna in mente un punto pazzesco contro di lui, quando gli recuperai un paio di smash.

Adesso è migliorato ulteriormente, si trova bene sulle superfici rapide grazie alla sua notevole potenza da fondo campo. Sarà sicuramente un test probante per me domani” – ha concluso Federer.