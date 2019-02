Roddick: "Federer, Nadal e Djokovic hanno monopolizzato gli Slam"

Durante un’intervista concessa a Tennis View Magazine, l’ex numero 1 del mondo Andy Roddick ha spiegato come Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray non abbiano permesso ad un’intera generazione di tennisti americani di vincere almeno uno Slam.

“È evidente che queste leggende non abbiano lasciato molti Major a tutti gli altri giocatori” – ha esordito A-Rod. “Voglio essere ottimista e reputo positivo che alcuni ragazzi giovani si siano messi in luce agli Australian Open non molto tempo fa, quindi penso che sia necessario guardare con attenzione ciò che succederà nei prossimi anni.

Spero solo che questi ragazzi vogliano continuare a migliorare. Spero che lo trattino come un lavoro, dove quando si svegliano al mattino hanno un obiettivo che perseguono ogni singolo giorno.”

Roddick è stato l’ultimo americano a vincere uno Slam in singolare. Il riferimento è agli US Open 2003, quando sconfisse Juan Carlos Ferrero nell’ultimo atto davanti al pubblico amico. Andy ha raggiunto anche ben tre finali a Wimbledon, più precisamente nel 2004-2005-2009, ma Roger Federer gli ha sempre sbarrato la strada.

La scorsa settimana, Roddick ha fatto il suo ritorno su un campo da tennis disputando un esibizione contro il connazionale Jim Courier per promuovere il New York Open.