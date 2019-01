Djokovic: "Il record di Federer è ancora lontano, ma ci proverò"

Dopo lo straordinario 6-3 6-2 6-3 rifilato a Rafael Nadal nell’attesissima finale degli Australian Open, viene spontaneo chiedersi se Novak Djokovic possa realmente ambire a raggiungere o addirittura superare il record di 20 Slam di Roger Federer.

Il serbo si è portato quest’oggi a 15, superando Sampras e portandosi a -5 dallo svizzero. Un divario importante, anche considerando che Djokovic va per i 32, ma che il serbo proverà senz’altro a colmare, come lui stesso ha dichiarato in conferenza stampa.

“Sono consapevole del fatto che poter fare la storia dello sport che ami sia qualcosa di speciale” ha detto infatti il numero 1 del mondo ai giornalisti. “Ovviamente questo mi motiva. Giocare gli Slam, i più importanti eventi ATP, è la mia priorità in questa stagione e in quelle a venire.

Quante sono le stagioni a venire? Non lo so, cerco di non pensarci troppo in anticipo. Voglio concentrarmi sul migliorare il mio gioco e sul mantenere questa condizione mentale, fisica ed emotiva, per continuare a competere ai massimi livelli anche nei prossimi anni ed avere così una possibilità per avvicinarmi al record di Roger.

È ancora lontano”. Un altro sogno di Nole sarebbe quello di completare il Grande Slam, impresa riuscita soltanto a Rod Laver in campo maschile. “Beh, devo prendere Rod Laver nel mio team se voglio farcela, lui è l’unico che è riuscito a completare la sfida impossibile, probabilmente la sfida definitiva nel tennis” ha replicato Nole.

“Vedremo. È solo l’inizio della stagione. So che ci sono molti tornei da giocare prima del Roland Garros, perciò ho molto tempo per entrare in forma, dapprima ovviamente con Indian Wells e Miami, poi sulla terra.

Devo lavorare un po’ di più sul mio gioco sulla terra battuta, più di quanto abbia fatto nella passata stagione. Dovrò giocare meglio dell’anno scorso, lo sto già facendo. Ma, nello specifico, devo riuscire a farlo sul rosso: lì la sfida definitiva è battere Nadal.

Poi ci sono Thiem e Zverev, e anche Roger probabilmente giocherà. Ci sono tanti grandi giocatori che sulla terra possono impensierire me e chiunque altro. Perciò c’è ancora tanto tempo”. Con il trionfo odierno, Nole è salito a quota 15 titoli Slam, staccando il suo idolo Pete Sampras.

“Sampras è stato un’ispirazione per me” ha rivelato il serbo. “Quando ho comunciato a giocare a tennis, una delle mie prime immagini di questo sport era lui che giocava a Wimbledon, quando vinse credo il suo primo titolo, nel ’92.

Ero un ragazzino a Kopaonik, questo resort di montagna nel sud della Serbia. Nessuno della mia famiglia aveva mai toccato una racchetta da tennis prima di me, non avevamo una tradizione tennistica. Perciò è stato senza dubbio un segno del destino l’aver cominciato a giocare a tennis, sognando di essere forte come Pete.

Sorpassarlo adesso in termini di titoli Slam mi lascia senza parole”.