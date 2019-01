Agassi: "Novak Djokovic può superare i 20 Slam di Roger Federer"

Andre Agassi ha lavorato insieme a Novak Djokovic nel momento forse più complicato della carriera del serbo, menomato anche da una serie di problemi fisici che non gli permettevano di essere al 100% quando scendeva in campo.

Nonostante la loro separazione, il Kid di Las Vegas ha sempre continuato a sostenere l’attuale numero 1 del mondo, definendolo come l’uomo da battere agli Australian Open. Agassi è inoltre convinto che Nole abbia tutte le carte in regola per battere il record di titoli Slam di Roger Federer.

“Non è facile entrare nella testa di qualcuno. Adesso sta ottenendo ciò che merita, si trova al massimo livello. Sono elettrizzato da questa cosa, visto che io tifo anche per lui.

Quando abbiamo iniziato a collaborare, ero sicuro che avrebbe vinto almeno per altri tre o quattro anni, ed è certamente in grado di farlo!” – ha spiegato Andre, che ora segue Grigor Dimitrov.

Tuttavia, sarà molto complicato battere Djokovic qui a Melbourne: “La storia dice che Novak esprime il suo miglior tennis qui e sicuramente si trova benissimo, quindi sarà il grande favorito.

Ma confido anche in Dimitrov, sta andando alla grande. Non potrei essere più entusiasta del rapporto che si è instaurato fra di noi” – ha aggiunto l’otto volte campione Slam.