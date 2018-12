Mezzadri: "Dominio di Federer, Nadal, Djokovic non fa bene al tennis"

Ancora dichiarazioni interessanti di Claudio Mezzadri nel suo commento su Sky Sport durante il terzo set della finale di Abu Dhabi tra Novak Djokovic e Kevin Anderson. Dopo la rivelazione sullo strano rapporto tra Federer e Djokovic, Mezzadri, ex numero 26 del mondo, ha detto che il dominio dei Big 3 - Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic - che fanno insieme 51 titoli Slam, non sia positivo per il tennis.

Mezzadri è partito da un presupposto interessante: "Ha un po' inciso il fatto che la velocità delle superfici è diventata uniforme o quasi - ha detto l'ex capitano del team svizzero di Coppa Davis -.

Con meno rimbalzo. Prima c'erano importantissime differenze di velocità, rimbalzo rispetto alla superficie e quindi era molto più difficile essere polivalenti. Questa cosa secondo me una bella percentuale di colpa ce l'ha (nel dominio dei Big 3).

Vincono sempre gli stessi e non è un bene. Il bene dello sport non è stabilire record su record di vittorie continue. Diventa monotono, vince sempre lo stesso. Non è più interessante se c'è più bagarre a livello sportivo in generale.

Diventa una questione di record".