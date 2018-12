Massu: "Federer non gioca per soldi, ma per fare la storia del tennis"

In un’intervista concessa a El Universo, l’ex tennista Nicolas Massu ha spiegato le ragioni per cui Roger Federer, ormai 37enne, stia continuando a giocare a tennis. Il 20 volte campione Slam non ha fissato alcuna data per il ritiro e non esclude di poter partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Perchè Federer sta prolungando la sua carriera da professionista? “Per passione, per la gioia di continuare a giocare” è la risposta che ha dato Massu, ex numero 9 del mondo.

“Non gioca per motivi di denaro o per obbligo, e nemmeno perchè non ha altro da fare. Lo fa perchè vuole continuare a scrivere la storia. Io mi sono ritirato a 33 anni, un’età alla quale qualsiasi persona è giovane, ma alla quale uno sportivo entra nella fase finale della propria carriera”.

Riguardo al suo rapporto con il campione svizzero, Massu ha aggiunto: “Lo conosco dai tempi del circuito juniores. Abbiamo giocato molte volte. Ho sempre avuto la sensazione che avesse qualcosa di diverso. È il tennista più importante di tutti i tempi.

Molta gente mi chiede se sia il migliore della storia e non ho dubbi a riguardo. Metto Federer e Nadal sulla vetta della storia del tennis”. Secondo Massu, non è sbagliato introdurre nuove regole nel tennis.

“Ci sono cose che funzionano, cose che non funzionano così bene e altre che si possono tentare” ha infatti dichiarato l’ex numero 9 del mondo. “Ogni sport evolve.

Accade nel calcio, per esempio. Bisogna sempre ascoltare, valutare e vedere se il cambiamento, per esempio il coaching in campo, sia qualcosa di positivo”.