Federer: "Non pensavo che la Laver Cup arrivasse in Svizzera così presto"

Roger Federer non vede l’ora di disputare la Laver Cup a Ginevra nel settembre 2019. Il numero 3 del mondo ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’intera organizzazione, che ha scelto il suo Paese per ospitare la terza edizione di questa suggestiva esibizione.

“Non pensavo che la Laver Cup si sarebbe tenuta in Svizzera così presto e che avrei potuto sperimentarlo in prima persona”, ha infatti ammesso Federer. “È stato parecchio sorprendente per me.

Non è mai stato il mio obiettivo che si organizzasse lì e che potessi prenderne parte. Ho sempre detto che i migliori giocatori dovrebbero partecipare e che la sede dovrebbe alternarsi tra l’Europa e il resto del Mondo. Ecco perché non vedo l’ora.”

Roger ha parlato anche delle chance di rivederlo giocare sulla terra nel 2019: “Quest’anno volevo saperlo in anticipo, in modo da poter pianificare bene. Per il prossimo anno, mi piacerebbe saperlo ancora prima, così so come prepararmi. La decisione è legata alla pianificazione familiare e al mio corpo. Questi due fattori. Ecco perché voglio discuterne con il mio team nelle prossime settimane.”

Tra meno di un mese, Federer proverà ancora una volta a difendere il titolo a Melbourne: “Adoro giocare in Australia! Sono stato ispirato così tanto dai giocatori australiani, come Tony Roche, Pat Rafter, ma mi viene in mente anche Peter Carter, il mio ex coach che purtroppo è morto.”