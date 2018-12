Stepanek: "Tutti davano Federer e Nadal per finiti, Djokovic sorprendente"

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno vinto in totale 51 titoli del Grande Slam. I Big Three dominano ormai il circuito da anni e sono entrati a tutti gli effetti nella storia del tennis.

Radek Stepanek, ex numero otto del mondo, ha elogiato i tre campioni in una recente intervista. “Ogni anno scrivono una nuova storia. Hanno detto che Federer non avrebbe più vinto Slam, poi è tornato e ne ha vinti altri tre.

Hanno detto che Rafa non sarebbe stato lo stesso dopo gli infortuni, ed invece è diventato numero uno del mondo. E così via. Questa è sicuramente l’era migliore del tennis. Quello che ha fatto Djokovic negli ultimi mesi è incredibile.

Non credevo in lui dopo le prestazioni di inizio anno, ma è stato imbattibile nella seconda parte di stagione. Oltre ad essere un campione, Novak è una persona straordinaria”. Parlando proprio della breve esperienza come alle allenatore del serbo, Stepanek ha detto: “Ho smesso di allenare Novak a marzo e ho deciso di concentrarmi sulla mia famiglia, perché è la cosa più importante ed unica della mia vita”.

L’ormai ex tennista ceco ha poi concluso il suo intervento ricordando il suo addio al tennis avvenuto lo scorso ottobre alla O2 Arena. All’evento erano presenti sia Novak Djokovic che Andre Agassi.

“Ho cercato di non piangere quando i più grandi tennisti della storia mi hanno augurato buona fortuna. È stato un onore aver avuto come ospite Agassi, è davvero un uomo con un grande cuore”.