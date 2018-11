Kuerten spiega perchè Federer, Djokovic e Nadal competono sempre al massimo

Gustavo Kuerten, ex numero uno del mondo e vincitore delle ATP Finals nel 2000, crede che ci sia un motivo per cui i migliori giocatori come Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, continuino a competere ai massimi livelli nonostante abbiano superato i 30 anni.

“Stanno facendo tutto molto meglio” , ha ammesso Kuerten in un’intervista a Sky Sport Italia. “Sono pronti a competere tutti i giorni. Sono grandi atleti e possono gestire le loro carriere prendendo decisioni sempre migliori”.

Parlando delle ATP Finals, che il brasiliano ha vinto in finale contro Andre Agassi, Kuerten ha detto: “Ho avuto la fortuna di sollevare il trofeo nel 2000, ed è il massimo che si possa ottenere.

Ho giocato contro i più grandi giocatori di tutti i tempi, come Andre e Pete Sampras, e sono stato il numero uno del mondo. Non cambierei nulla”. Nel frattempo, anche Lleyton Hewitt, diventato Maestro ben due volte, ha ricordato le grandi emozioni provate nel prestigioso torneo di fine anno.

“È davvero speciale. Sono le Finals, torneo in cui giocano i primi otto giocatori del mondo. I due anni in cui ho vinto sono stati speciali per me, perché arrivavo all’evento con l’obiettivo di mantenere la prima posizione nel ranking mondiale.

Ho sempre avuto molte pressioni qui”.