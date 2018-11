John Isner: "Vedo Roger Federer leggermente favorito contro Zverev"

John Isner, dopo la sconfitta contro Alexander Zverev, ha concluso il suo percorso alle ATP Finals con un passivo di tre match persi su tre. L’americano ha parlato della sua esperienza e delle sensazioni provate durante l’ultimo evento dell’anno.

“Le cose non sono andate come previsto. Si gioca questo torneo con grande entusiasmo, perché è unico, ma non è un evento normale. Si gioca contro i migliori giocatori del mondo e le partite sono molto complicate.

Credo che tutti i miei avversari siano stati superiori a me in ogni partita” , ha ammesso Isner. Il numero 10 del mondo ha poi espresso la propria opinione sulla semifinale tra Roger Federer e Alexander Zverev.

“Sarà una partita molto dura, ma se devo sbilanciarmi , direi che Federer è leggermente favorito”.