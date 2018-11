Greg Rusedski: "Roger Federer può incrementare il record di 20 Slam"

L’ex numero 4 del mondo Greg Rusedski è sinceramente convinto che Roger Federer sia in grado di incrementare il record di 20 titoli del Grande Slam, insistendo sul fatto che il 37enne elvetico è ancora capace di esprimersi ad altissimi livelli quando raggiunge il top della forma.

Intervistato da tennis365.com durante le Nitto ATP Finals di Londra, l’analista di Sky Sports ha dichiarato che Federer, Nadal e Djokovic passeranno alla storia come i tre giocatori più forti nella storia del tennis.

“Non si possono mai sottovalutare i grandissimi, e quando parli di Roger Federer, ti stai riferendo ad un grandissimo” – ha infatti spiegato Rusedski. “Nel 2015, quando stava lottando per tornare in alto, nessuno pensava che avrebbe vinto altri tre Slam. Poi lo abbiamo scritto tutti, ma è incredibile ciò che ha fatto.

Ora tutti si stanno facendo di nuovo la stessa domanda guardandolo giocare, ma esaminiamo la stagione 2018 nel suo complesso; ha vinto gli Australian Open ed è il numero 3 del mondo. Per la maggior parte dei tennisti sarebbe l’anno migliore della carriera, ma ci si aspetta sempre tanto da Federer.”

Il ritiro dello svizzero potrebbe essere ancora lontano: “L’unico che può rispondere a questa domanda è Roger” – ha proseguito Rusedski. “È intelligente nello stilare la programmazione, ha appena firmato un nuovo contratto a lungo termine con Uniqlo e non bisogna mai sottovalutare ciò che questi tre grandi fenomeni hanno fatto e possono ancora fare. Stiamo parlando dei tre migliori tennisti di ogni epoca. Più a lungo sono in grado di giocare, meglio è per il nostro sport.”