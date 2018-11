Tsitsipas, parla mamma Julia: "È cresciuto guardando Federer"

Tra le più grandi rivelazioni di questo 2018, è semplicemente impossibile non citare il nome di Stefanos Tsitsipas. Il 20enne greco, attuale numero 15 del ranking ATP, non solo ha conquistato il primo titolo in carriera sul veloce di Stoccolma, ma si è anche tolto lo sfizio di aggiudicarsi le Next Gen ATP Finals di Milano poco più di una settimana fa. Senza dimenticare, poi, le finali raggiunte a Barcellona e nel Masters 1000 di Toronto.

Dietro alla perentoria ascesa di Tsitsi non c’è soltanto papà Apostolos, che lo segue nei tornei in giro per il mondo, ma anche sua madre Julia, che forse più di tutti ha contribuito ad avvicinarlo al tennis grazie ad un passato da giocatrice.

"Sono stata la numero 1 russa — ha infatti spiegato Julia in un’intervista riportata dalla Gazzetta dello Sport —, sono arrivata anche numero 194 al mondo, poi mi sono iscritta alla facoltà di giornalismo all’università di Mosca, ma non era la mia strada."

Non poteva mancare una domanda sul meraviglioso rovescio a una mano di Stefanos, uno dei migliori dell’intero circuito. "Sia io sia suo padre giochiamo a una mano, poi è cresciuto guardando giocare Federer. Ce l’ha messa tutta, lo ha voluto fortemente e alla fine ce l’ha fatta” – ha proseguito Julia.

A differenza della maggior parte dei suoi coetanei, Tsitsipas coltiva molte passioni esprimendo il suo giudizio su importanti tematiche sociali. “A 20 anni sembra molto maturo. In alcune cose lo è, guarda film impegnati, ama la fotografia, si rilassa col suo blog di viaggi. Però gli manca tutta la parte adolescenziale, quando fai cose stupide e ti diverti con gli amici, senza pensieri. Ha cominciato subito con i sacrifici."

Una stagione da incorniciare sotto tutti i punti di vista, come confermato da mamma Julia: "Avevamo un progetto e l’abbiamo rispettato, le cose sono andate meglio del previsto. Un giorno lo stavo vedendo in tv a Barcellona, stava giocando la finale e ho detto: “È davvero diventato un giocatore!"