Krajicek in esclusiva: "Federer favorito alle Finals. Djokovic il GOAT"

In un'intervista esclusiva con Tennis World Italia l'ex numero quattro del mondo Richard Krajicek ha spiegato perché secondo lui Novak Djokovic è il giocatore migliore di tutti i tempi anche più di Roger Federer.

L'olandese crede che la questione possa essere analizzata da due prospettive: "Se si considerano i risultati e la durata della carriera, è Roger. Gioca al top da 20 anni e ha una costanza incredibile. Ma se su un campo da tennis Federer al 100% e Djokovic al 100% si affrontano, Djokovic è il giocatore migliore, quello che vince più volte.

È imbattibile e ha vinto anche quattro Slam di fila, cosa che Federer e Nadal non hanno fatto". Krajicek ha espresso un'altra opinione interessante parlando delle ATP Finals di Londra appena iniziate.

"L'unica superficie in cui Roger può battere Novak è il cemento indoor o l'erba. È difficile ma può farcela perché Djokovic sta giocando bene ma non come due o tre anni fa - ha detto Krajicek poche ore prima della sconfitta deludente di Federer contro Kei Nishikori -.

Ricordo una finale degli US Open (2015) persa da Roger contro Novak nonostante un tennis incredibile. Agli Australian Open e in generale all'aperto e al meglio dei cinque set, Novak è il favorito ma in questo torneo, le Finals, direi che il favorito sia Roger.

Poi non sai mai cosa può succedere perché ad esempio lo scorso anno in semifinale Roger ha vinto il primo set contro David Goffin e poi è sparito forse a causa della stanchezza, che ci può stare visto che ha 37 anni".