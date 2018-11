Greg Rusedski: "Federer non sta trovando divertimento sul campo da tennis"

Roger Federer ha scelto sorprendentemente di giocare al Rolex Paris Masters e non tutti sono stati d’accordo con questa decisione, visto il grande dispendio energetico consumato dallo svizzero nel torneo di Basilea la scorsa settimana.

Ai microfoni di Sky Sports, l’ex numero quattro Greg Rusedski ha dichiarato: “È sempre difficile criticare la sua programmazione, perché ha sempre avuto ragione ed ha sempre sorpreso tante persone.

A volte, è stato molto coraggioso a prendersi del tempo libero per poi essere fresco ed in grado di esibirsi al massimo. Ma non c’è dubbio che non si sia sentito molto bene negli ultimi mesi. Penso alla sconfitta con Kevin Anderson, quella con Novak Djokovic a Cincinnati o con John Millman agli Us Open.

Non stava trovando divertimento sul campo da tennis”. Parlando della partecipazione di Roger a Parigi-Bercy, Rusedski ha poi aggiunto: “Penso che sia venuto qui perché preferisce giocare altre partite.

Vuole trovare il suo livello. Non ha giocato molto con i primi 10 giocatori del mondo quest’anno. Sento che ci sono problemi nel suo gioco, in particolare sul lato del diritto”.