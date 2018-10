Federer, provino decisivo oggi a Parigi Bercy. Mercoledì l'esordio?

Ad appena due giorni dal 99mo titolo in carriera, conseguito davanti al pubblico amico di Basilea, Roger Federer ha fatto le valigie per Parigi Bercy, dove non gioca dal 2015 e dove arriverà stamani.

Lo svizzero ha infatti confermato la sessione di allenamento di oggi, dopo pranzo, dalle 14:30 alle 16. Un provino decisivo in vista della sua partecipazione all’ultimo Masters 1000 stagionale. Il 20-volte campione Slam si presenta a Bercy da numero 3 del mondo, e dopo il bye al primo turno affronterebbe il vincente della sfida tra Milos Raonic e Jo-Wilfired Tsonga, due ex finalisti Slam alle prese però con un momento non certo facile.

Anche Marc Rosset, amico di Roger, ritiene che la leggenda svizzera parteciperà a Bercy. “Ha bisogno di partite” ha infatti detto l’ex tennista elvetico. “Deve chiedersi ‘Perchè non giocare altri match prima di andare a Londra?’.

Non sembra esausto sul piano fisico, sono felice di vederlo partire per Parigi. Gli altri anni, quando ha scelto di non venire, lo ha detto subito. Penso che avremo il piacere di vederlo giocare”. Rosset ha anche passato brevemente in rassegna la stagione di Federer, partendo da Basilea e risalendo all’indietro negli scorsi mesi.

“Il suo gioco a Basilea non era propriamente a posto. Ha sofferto contro Simon, che sì ha giocato bene, ma Roger ha commesso tanti errori. Per larghi tratti del torneo, non è riuscito a fare ciò che voleva.

C’erano sprazzi di magia e passaggi meno buoni. Durante l’anno, potrebbe aver sofferto di una mancanza di concorrenza. Tra Indian Wells e Wimbledon, tra marzo e giugno, non ha giocato contro un top 10 dalla finale con Del Potro a Indian Wells.

Contro nessun top 20 a Stoccarda, contro nessun top 30 a Halle”. .