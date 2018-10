Rafael Nadal: “Federer è uno dei migliori giocatori di sempre sulla terra”

Rafa Nadal e Bjorn Borg sono i due tennisti che hanno conquistato più titoli del Roland Garros nell’era Open, rispettivamente 11 e 6. Roger Federer nella sua carriera ha lottato molto contro il tennista spagnolo, ma come sarebbe andata se lo svizzero avesse affrontato Borg? Questa è una delle domande a cui ha recentemente risposto Rafa Nadal, dichiarando quanto segue: “Non si possono confrontare le varie ere.

Borg è stato dominante per molto tempo, quello che ha fatto sulla terra è incredibile. E’ un campione eccezionale, cosi come lo è Roger, che gioca benissimo sul rosso, ed è stato in grado di giocare cinque finali del Roland Garros, vincendo un titolo.

Non ho visto molti giocatori raggiungere così tante finali di fila all’Open di Francia, quindi è probabile che Federer sia uno dei migliori tennisti della storia se parliamo di terra battuta". In seguito, il numero 1 del mondo ha parlato dei giocatori più giovani, entrati da poco nel circuito: “Non mi rivedo in loro, sono personaggi diversi e hanno modi diversi di interpretare lo sport, è un’era moderna.

Anche a livello di gioco, si pensa più ai fan che al tennis. La palla va più veloce di prima, e questo al pubblico piace. E’ bello comunque avere facce nuove nel tour, ci sono talenti molto forti e questa è sicuramente una buona notizia per il nostro sport”.

.