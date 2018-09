A.Zverev: "Roger Federer cerca ancora di essere migliore di ieri"

Ad Alexander Zverev piace passare il tempo con Roger Federer. Lo svizzero ha spesso detto di dare suggerimenti al ventunenne tedesco, che li apprezza molto. Alla domanda se può imparare davvero qualcosa da Federer o dai suoi altri rivali, Zverev ha detto: "Ognuno è diverso.



Non puoi prendere completamente le cose dagli altri.

Fanno cose diverse. Come ho detto, si allenano al 100% ogni volta e cercano di migliorare. Cercano di ottenere qualcosa, lavorano su qualcosa tutto il tempo.



All'età di 37 anni, cerca ancora di essere migliore di ieri.

È molto divertente da guardare". Il tennis è un gioco così psicologico. La mente è così importante. La squadra europea ha tre dei più grandi giocatori nel gioco.



Una sensazione davvero dominante.

E poi gli Slam sono stati vinti dai big five per anni e anni. È difficile sfondare quando non si è arrivati ​​ad un certo livello? "Penso, sì, mentalmente devi essere forte per essere uno dei migliori giocatori del mondo.



Penso che tutti noi lo stiamo dimostrando.

Tutti giochiamo il nostro miglior tennis nei momenti più importanti. Questo è ciò che ci aiuta. Ovviamente tornando alla domanda sugli Slam, sai, ho appena preso Ivan come membro del team. Penso che sia un processo.

Tutti pensavano che avrei vinto gli US Open adesso, ma non funziona così.



È un processo di messa in opera. Credo davvero che il prossimo anno sarà molto eccitante per me nei Grand Slam".

.