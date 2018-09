Roger Federer: "Io e Nadal non possiamo concentrarci su un solo giocatore"

Quanto è migliorato Roger Federer grazie alla rivalità con Rafael Nadal? Quali sono le cose sulla quale lo svizzero ha lavorato per affrontarlo? “È difficile individuare esattamente ciò che ti rende un giocatore migliore” , ha risposto l’elvetico durante una conferenza stampa.

“Penso forse la tua etica del lavoro, la tua professionalità, il provare cose nuove, la mentalità. Queste sono il genere di cose sulla quale ho dovuto lavorare per battere Rafa o giocare contro di lui.

Il fatto è che non puoi iniziare a lavorare sul tuo gioco solo per giocare contro Rafa, perché siamo il numero uno e il numero due del mondo. Quindi possiamo incontrarci solo in finale. Per arrivarci, dobbiamo battere 4, 5 o 6 giocatori.

Nessuno gioca come Nadal, ecco perché è sbagliato concentrarsi su un solo giocatore”. Alla domanda se avesse mai studiato il gioco dello spagnolo per essere pronto a competere, Roger ha spiegato: “Forse sono da qualche parte, tipo in vacanza, dove non posso vederlo o non ho la pazienza di sedermi e guardarlo per iniziare a studiare il suo gioco.

Non posso farlo, ho visto così tanto tennis. Adoro guardare le partite quando sono ancora nel torneo, le guardo di più come fan. A volte osservi alcuni cambiamenti, come se ha giocato il rovescio di più in determinate occasioni.

Poi, ovviamente, ripenso alle partite giocate in passato, cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. Lui si è evoluto, oggi serve molto meglio. Io ho cambiato il mio gioco, sto giocando in maniera più fisica rispetto a tre, quattro anni fa.

Basta provare a mettere tutto insieme in pochi secondi, il che non è facile perché hai così tante informazioni. Ma alla fine della giornata, è piuttosto semplice. Gioca una buona partita, colpisci le palle giuste, prendi le giuste decisioni e inizia bene il match”.

.