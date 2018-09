"Djokovic sta recuperando su Roger Federer e Rafael Nadal" - Vajda

Marian Vajda otterrà molto probabilmente il premio ATP Coach of the Year dopo le elezioni che si terranno a novembre durante le Atp Finals di Londra. Vajda è rimasto sorpreso nel vedere Novak Djokovic vincere il suo quattordicesimo titolo del Grande Slam agli Us Open contro Juan Martin del Potro.

“Il 14 è un numero. Voglio dire, è un numero incredibile, 14!” , ha detto Vajda. “Anni fa, ho detto che Rafael Nadal e Roger Federer erano troppo lontani da lui.

Troppo lontani per quanto riguarda i tornei del Grande Slam. Ora, ho la sensazione che stia recuperando. È così vicino, è a tre titoli da Rafa e sei- sei è ancora incredibile- da Roger. Possiamo aspettarci che lui proverà seriamente a diventare il numero uno del mondo entro la fine dell’anno.

Ma è ancora lontano”. Su Twitter, l’allenatore spagnolo Emilio Sanchez Vicario ha elogiato il lavoro di Vajda. “Il suo allenatore a Madrid mi disse: ‘Sta lavorando duramente, tra 2-3 mesi sarà pronto’ .

Era pronto dopo poche settimane. Il torneo di Roma e il Roland Garros sono stati la chiave per ottenere la forma che ha mantenuto e migliorato. Congratulazioni”. Quest’anno oltre al riscatto di Djokovic, si è assistito anche al riscatto dell’allenatore slovacco, che è rientrato nella squadra del serbo ad inizio stagione, dopo essersi sperato da lui nel 2017.

