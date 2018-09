"Federer si è ripreso rapidamente dopo la sconfitta con Millman" - Luthi

Roger Federer è stato sottoposto ad una visita medica dopo l’ottavo di finale perso contro John Millman agli Us Open. Era una notte molto umida e nella sua conferenza stampa, il giocatore svizzero ha parlato della totale assenza di circolazione d’aria sul coperto Arthur Ashe Stadium.

Ad ogni modo, Federer si è ripreso rapidamente da quella difficile giornata, così come dichiarato da Severin Luthi ai microfoni del giornalista Simon Graf. L’elvetico è ancora negli Stati Uniti e dal 21 al 23 settembre disputerà la Laver Cup a Chicago.

In un’intervista a Nau, Luthi ha aggiunto: “Roger sta bene! Certo, un giocatore è deluso quando non ottiene ciò che vuole, quindi proverà a migliorare e a fare le cose in modo diverso la prossima volta.

Si sta preparando per la Laver Cup e non vede l’ora di giocare”. Nel frattempo, l’ex numero 4 del mondo, Tim Henman, ha commentato le dichiarazioni di Federer in seguito alla sconfitta con Millman.

“Quando senti i discorsi dei giocatori e qualcuno come Federer dice di essere stato contento per la fine della partita, per me è un campanello d’allarme. Sono sempre stato contrario alla regola del caldo perché sento che la fisicità sia una parte importante dell’armeria di un giocatore, e quelli che si sono preparati meglio, raccoglieranno i frutti” , ha detto Henman.

Federer parteciperà ai tornei di Shanghai e Basilea, oltre alle Atp Finals di Londra, in quest'ultima parte di stagione. .