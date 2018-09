Anna Wintour rivela alcuni dettagli sull'accordo Uniqlo-Federer

Anna Wintour è stata una delle persone a cui Roger Federer ha chiesto suggerimenti prima di accettare l'accordo con Uniqlo. Wintour è molto stimata ed esperta nel mondo della moda, essendo il capo redattore di Vogue Magazine dal 1988.



Parlando con il New York Times, Wintour ha elogiato il suo amico intimo Federer: "Roger è un personaggio misurato, premuroso, che non si lascia intimorire.

E la sua collaborazione con Uniqlo, forse un po' sorprendente per il mondo del tennis, gli permetterà di lavorare con il marchio per innovare e progettare, oltre che per apportare cambiamenti positivi a livello globale, una sua priorità".

Wintour ha anche commentato la decisione presa nel 2012 da Federer e dal suo agente Tony Godsick di lasciare l'IMG e fondare la propria compagnia, Team8.



"Sono molto allineati nel modo in cui entrambi si avvicinano alle imprese e al mondo in generale.

Sono pensatori strategici, hanno una visione lunga, non cercano mai una soluzione rapida", ha affermato Wintour. Nike possiede ancora il logo RF, ma il numero mondiale 2 è fiducioso che una soluzione presto sarà raggiunta: "La notizia è che tornerà con me a un certo punto.

Sono le mie iniziali. La cosa buona è che non sarà loro per sempre", ha detto Federer. "In poco tempo, me ne riapproprierò.



Abbiamo anche bisogno di capire con Uniqlo quando possiamo iniziare a vendere vestiti per il pubblico".

.