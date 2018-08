Federer: “Sono andato via di casa a 14 anni e ho smesso di studiare a 16”

Roger Federer è un giocatore di grande talento, ma senza la sua grande mentalità nulla sarebbe stato possibile. Nella conferenza stampa, lo svizzero ha dato alcuni suggerimenti chiave ai giocatori più giovani che sognano di avere una grande carriera tennistica.

“Ritengo fondamentale l’etica del lavoro e mi assicuro che i ragazzi con il quale mi alleno comprendano che non è solo il lavoro del coach a fare la differenza o un torneo junior vinto a proclamarci grandi.

Bisogna continuare sempre a lavorare sodo. Questo è uno dei problemi del mio paese, ci siamo stati io, Stan Wawrinka ed altri giocatori bravi, ma molti lo hanno fatto da soli, senza una federazione. Io ho attraversato la federazione, ho lavorato duramente e ho avuto ottimi coach.

Alla fine mi sono reso conto di cosa serviva per potercela fare. Bisogna fare tanti sacrifici. Sono andato via di casa a 14 anni e ho smesso di studiare a 16 anni, per iniziare la mia carriera. È stato difficile capire quale fosse il duro lavoro da mettere in pratica, ma per fortuna alla fine l’ho capito abbastanza presto.

Penso sia la chiave di tutto. Se i bambini non capiscono e non mostrano impegno, non parlo solo di passare 3/4 ore al giorno in campo- si tratta di lavorare bene e con qualità- non andranno mai da nessuna parte. È facile dire: ‘La federazione deve essere forte.

Il giocatore deve avere un buon allenatore e un buon posto. Ma in realtà non importa, puoi anche fare tutto da solo. Quello che le sorelle Williams o la Hingis hanno fatto è solo lavoro.

Lo vediamo. Questa è la vera bellezza del tennis, non esiste un strada perfetta da seguire per diventare il numero uno del mondo". .