Tomeu Salvà: "Mi dici Nadal e penso alla disciplina. Il tennis per Federer"

Tomeu Salvà è uno degli amici più stretti di Rafael Nadal. Fino a qualche anno fa, era lo sparring partner principale del numero uno del mondo a Maiorca quando Nadal non aveva giocatori di livello decente con cui allenarsi prima di costruire la sua accademia. Intervistato da Punto de Break, Salva ha elogiato il carattere di Nadal: "Con lui è un continuo apprendimento, mi sento fortunato.

Come giocatore non ho potuto applicare i suoi insegnamenti perché mi sono ritirato molto presto, ma come coach si. Ha una mente diversa che gli permette di vedere le cose in modo corretto e semplice. Rafa è come una macchina che fa meno errori degli altri. Ha buonissimi valori: lavoro, disciplina, costanza e professionalità. È questo a cui si pensa quando si cita il nome di Nadal, prima di vederlo giocare in campo. Se mi dici Roger Federer, penso al suo tennis, ma se mi dici Rafa Nadal, siamo di fronte a un grande esempio per la gente".