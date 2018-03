Roger Federer, sconfitta con Kokkinakis storica: 4 dati sconvolgenti

La vittoria di Thanasi Kokkinakis contro Roger Federer a Miami è stata per molto versi storica, soprattutto per quanto riguarda lo svizzero. L'unica statistica veramente rilevante sull'australiano, e non è di poco conto, è esser diventato il più basso classificato a battere in numero uno del mondo da Miami 2003, quando il numero 178 Francisco Clavet estromise l'allora re del tennis Lleyton Hewitt.

Per quanto riguarda Federer, possiamo subito dire che questa è la sua quinta peggior sconfitta in assoluto tenendo conto del ranking del suo avversario, dopo il numero 407 Bjorn Pau a Washington 1999, il 302 Tommy Haas a Stoccarda 2017, il 249 Sergi Bruguera a Barcellona 2000, il numero 191 James Sekulov a Indianapolis 2000. La peggiore in un 1000.

Federer ha perso ora due partite di fila giocate al tie-break del terzo, considerando la finale di Indian Wells contro Juan Martin del Potro. L'ultima volta che è accaduto risale al 2010 quando prima Marcos Baghdatis a Indian Wells e poi Tomas Berdych a Miami lo sorpresero al fotofinish, anche se stavolta è successo in partite consecutive a livello assoluto.

Due sconfitte di fila per la prima volta dal 2014, quando Stan Wawrinka in finale a Monte Carlo e Jeremy Chardy all'esordio a Roma lo costrinsero a fare le valigie.

Infine, per la prima volta a livello 1000 da Amburgo 2006, nessun Fab Four - Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray - ha raggiunto il terzo turno in un 1000/Masters Series. In quel torneo quasi 12 anni fa, Federer e Nadal non giocarono dopo l'epica finale a Roma, mentre Murray e Djokovic persero rispettivamente da James Blake e Fernando Verdasco.