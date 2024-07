Ranking Atp-Wta 29/07/2024 Sinner saldo al primo posto, vola Berrettini

Il circuito tennistico è praticamente fermo con tutti gli atleti impegnati nei Giochi Olimpici di Parigi. Pochi cambiamenti visto i pochi tornei disputati in questi giorni ma che comunque sorridono ai colori azzurri.

In primo luogo Jannik Sinner resta numero uno al mondo: l'azzurro ha dato forfait in extremis per i Giochi a causa di una tonsillite ma resta saldo in vetta alla classifica, per l'ennesima settimana consecutiva. Jannik ha oltre mille punti di vantaggio sia su Novak Djokovic che su Carlos Alcaraz e le cose non cambieranno in questa settimana.

Una Top Ten che ha visto un solo cambiamento, il sorpasso di Andrey Rublev su Casper Ruud e il russo è l'unico impegnato nella Top Ten nel circuito Atp. Ma il grande protagonista di questo periodo è il nostro Matteo Berrettini, vincitore del secondo torneo consecutivo, Kitzbuhel dopo Gstaad.

Questa vittoria consente all'azzurro di guadagnare altre dieci posizioni in classifica e diventare numero 40 al mondo. Bene anche Lorenzo Musetti che con la finale ad Umago guadagna una posizione, scavalca Rune ed è ora numero 16 al mondo.

Bel salto anche di Cerundolo che guadagna 11 posizioni ed è ora numero 26 al mondo. Gran bel salto di Nishioka che dopo un gran torneo ad Atlanta scala tantissime posizioni, ok anche Hugo Gaston che guadagna 30 posizioni ed è ora numero 61 al mondo, vicinissimo al suo Best Ranking.

Ok anche Mensik che ritorna al suo Best Ranking, guadagnando 16 posizioni in classifica. Best Ranking anche per il diciannovenne Shang, ora numero 73 al mondo e che supera Fognini: sia l'esperto ligure che Nardi perdono posizioni in classifica.

Nel femminile Top Ten immutata con il gran salto on classifica della diciassettenne Mirra Andreeva, vincitrice nel torneo di Iasi: grazie a questa vittoria salto di 9 posizioni e Mirra torna numero 23 al mondo.