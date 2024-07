Ranking Atp/Wta 15/07/2024 Sinner in vetta, occhio ad Alcaraz. Bene Fognini e Musetti

Finalmente Wimbledon è giunto al termine e ha dato le prime grandi risposte della stagione. La classifica vede Jannik Sinner ancora numero uno, davanti a Novak Djokovic e soprattutto a Carlos Alcaraz che però ha vinto Roland Garros e Wimbledon.

Il tennista spagnolo ha 1400 punti di distanza da Sinner ma può recuperare terreno nella seconda parte di stagione, sul cemento ha sempre faticato e ora ha, pensando anche alle Finals oltre agli altri tornei, ha una grandissima opportunità per effettuare il sorpasso.

Sinner ha perso qualche punto ma il suo vantaggio resta importante almeno nel ranking Atp. In Top 10 best Ranking per Alex De Minaur, ora nuovo numero 6 al mondo che si è ritirato dal torneo ma che è uno dei grandi protagonisti di questo 2024.

In calo Rublev che perde due posizioni ed ora è ottavo, male anche Tsitsipas ora dodicesimo. Un altro dei grandi protagonisti di Wimbledon è il nostro Lorenzo Musetti, autore di una semifinale che gli ha regalato il sedicesimo posto Atp.

Nove posizioni guadagnate e la grande opportunità ora di risalire verso posizioni ancora più importanti. Male Rune, ora dietro anche a Musetti stesso. Nessun gran movimento fino ad Arthur Fils, best Ranking per lui e ora numero 28 al mondo dopo aver guadagnato 6 posizioni in classifica.

Tra gli italiani bene Darderi e Sonego che guadagnano due posizioni, in calo Arnaldi che ne perde invece quattro. Best Ranking e grosso salto anche per Giovanni Mpetshi Perricard, protagonista fino agli Ottavi a Wimbledon e ora entrato a pieno regime nella Top 50.

Bene anche Nakashima e Roberto Carballes Baena, in calo invece Kotov e soprattutto Safiullin che perde addirittura 23 posizioni. Bel salto di Fabio Fognini che guadagna 14 posizioni ed è ora numero 80 al mondo, scivola indietro Matteo Berrettini che perde i punti di Wimbledon dello scorso anno e crolla di ben 23 posizioni.

Best Ranking tra le donne per Jasmine Paolini che guadagna due posizioni ed è ora numero 5 al mondo. Torna in Top Ten Barbora Krejcikova che grazie alla vittoria di Wimbledon guadAgna ben 22 posizioni. Stabile in vetta Iga Swiatek, nettamente avanti a Coco Gauff e Aryna Sabalenka.