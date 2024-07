Ranking Atp/Wta 01/07/2024 Sinner sempre numero uno, bene Fognini e Sonego

Una settimana quasi di transizione quella passata in vista del torneo di Wimbledon con quasi tutti i big fermi e al lavoro per il terzo torneo del Grande Slam dell'anno. Nessun cambiamento nella Top Ten con tutti i tennisti cimentati ad allenarsi, dal nostro Jannik Sinner fino a Novak Djokovic rientrato in extremis e pronto per debuttare nel torneo, provando magari a raggiungere una buona condizione.

Il primo vero cambiamento avviene al dodicesimo posto con Taylor Fritz che ha superato Tommy Paul in classifica (ennesimo scambio tra i due in questa stagione) con Taylor che ha vinto il torneo di Eastbourne e avvicina così la Top Ten.

Ingresso in Top 20 per il cileno Tabilo, reduce dalla vittoria a Maiorca: grazie a questo torneo il tennista sudamericano ha guadagnato ben 5 posizioni ed è ora numero 19 della classifica mondiale. Best Ranking anche per Jack Draper che guadagna un'altra posizione in classifica.

Bene anche Gael Monfils che guadagna 7 posizioni ed è ora numero 33 al mondo. Capitolo italiani: ovviamente primo Jannik Sinner, saldamente al comando rispetto ai suoi rivali, dietro stabili Musetti, Arnaldi e Darderi con questi ultimi ormai a ridosso della zona testa di serie.

Cobolli migliora ancora il suo Best Ranking di una posizione mentre va bene anche Lorenzo Sonego che, in un'annata difficile, ha guadagnato tre posizioni in classifica: il tennista torinese e' ora numero 54 al mondo, poche posizioni davanti a Matteo Berrettini che fa un altro piccolo passo in avanti (ora è numero 59).

Perde due posizioni Luca Nardi mentre ne guadagna tre Fabio Fognini, apparso anch'egli in crescita e ora stabile in Top 100. Osservando ciò che accade nella Top 100 best ranking per l'americano Michelsen che guadagna sette posizioni, gran salto anche per gli australiani Vukic e soprattutto Purcell, in calo invece Eubanks che perde ben 20 posizioni.

Cambia praticamente nulla in Top 10 femminile con Jasmine Paolini che guadagna 160 punti e avvicina in classifica la sesta posizione. Con la vittoria ad Eastbourne Daria Kasatkina guadagna due posizioni ed è ora numero 12 al mondo.

Ok anche Emma Navarro e soprattutto Leylah Fernandez che guadagna ben cinque posizioni e torna numero 25 al mondo. Ora tutti pronti per Wimbledon, si comincia con lo Slam londinese.