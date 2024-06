Novak Djokovic: "Non sono venuto per giocare qualche turno, punterò al titolo"

"Non sono venuto qui per giocare qualche turno. Voglio puntare al titolo". Sono le chiarissime parole espresse da Novak Djokovic in conferenza stampa per sottolineare come sia pronto ad affrontare la sua avventura nell'edizione 2024 di Wimbledon.

Un giornalista si è soffermato sul motivo per il quale Nole abbia voluto a tutti i costi accelerare con il rientro in campo. Il tennista di Belgrado ha risposto così: "È una bella domanda, me l'ha fatta anche mia moglie.

Ho 37 anni, forse dovrei correre meno rischi e prepararmi soprattutto per le Olimpiadi. Ho la sensazione che non mi perderò uno Slam finché potrò giocare. Non la definirei paura di perdere qualcosa, solo un'incredibile voglia di giocare, di competere soprattutto perché è Wimbledon, il torneo che è sempre stato un sogno per me.

La semplice idea di saltare questo evento non era giusta" ha dichiarato. Poi ha rimarcato: "Sto attraversando questo infortunio al ginocchio per la prima volta nella mia vita. Volevo vedere quanto velocemente avrei potuto recuperare ed essere in una posizione per competere al meglio dei cinque set sull'erba contro i migliori del mondo.

Gli ultimi tre giorni mi hanno reso ottimista sul fatto che possa davvero disputare match ai massimi livelli".

Le parole di Novak Djokovic

"Forse non è l'ideale per medici e specialisti che ti consigliano di riposare 3 o 6 settimane.

Più lungo è, meglio è per non rischiare, ma è una cosa individuale e soggettiva. Ognuno ha una risposta diversa al recupero, alla riabilitazione, agli esercizi. Non ho avuto alcuna ricaduta e adesso la mia intensità è molto alta, il ginocchio sta bene, non c'è stata alcuna reazione negativa" ha inoltre aggiunto davanti ai media il numero 2 del mondo.