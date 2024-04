Ranking Atp 14/04/2024 Sinner sempre al secondo posto, male Nardi. Crollo Berrettini

Con il Masters 1000 di Monte-Carlo si è concluso ufficialmente il primo 1000 sulla terra battuta e ha dato subito grandi indicazioni oltre a grandi sorprese. Non ha vinto nessun big ma abbiamo trovato il ritorno alla vittoria e il ritorno in Top Ten di Stefanos Tsitsipas, vincitore per la terza volta di questo 1000.

Nessun cambiamento in chiave ranking nella Top 5 con Djokovic che guadagna su Sinner e Alcaraz, gli altri stabili. Grande salto invece di Casper Ruud che sale in classifica al sesto posto guadagnando ben quattro posizioni, ancora meglio Tsitsipas che guadagna oltre 800 punti e torna al settimo posto, entrambi erano dietro ma ora hanno ottenuto risultati importanti.

Male Rublev che scivola addirittura all'ottavo posto dopo i punti persi rispetto al successo dello scorso anno. Esce dalla Top 10 Rune che perde ben cinque posizioni ed è ora numero 12, in netto calo anche Taylor Fritz.

Nessun grande salto in Top 40, da segnalare la costante crescita di Gael Monfils che si avvicina alle teste di serie, ma guardiamo anche agli italiani in una settimana non facile. Stabile Jannik Sinner come Lorenzo Musetti, in calo invece Matteo Arnaldi che perde due posizioni, bene invece Lorenzo Sonego che ne guadagna sei.

Piccolo passo in avanti di Cobolli che si conferma nel suo Best Ranking di numero 62 al mondo. Tra i più esperti invece stabile Fognini mentre perde ben 13 posizioni Matteo Berrettini ora al 97 posto e con la Top 100 a forte rischio.

Male anche Luca Nardi che perde cinque posizioni nel ranking. Esce dalla Top 100 Dominic Thiem che perde otto posizioni e scivola al 105 posto del ranking Atp, prosegue imperterrita la sua crisi. In calo anche Christian Garin mentre gran bel salto di Stefano Napolitano. Il vincitore del Challenger di Madrid guadagna ben 33 posizioni e si porta al 125 posto del ranking Atp.