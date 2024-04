Ranking Atp/Wta 07/04/2024 Salto enorme di Berrettini, ok Darderi e Sonego

C'erano tanti dubbi e perplessità sul suo rientro e lui ha risposto a tutto. Dopo due anni Matteo Berrettini è tornato a vincere un torneo, un successo in quel di Marrakech che dà grande fiducia al tennista romano e a tutto il movimento tennistico italiano.

Oltre a Jannik Sinner c'è tanto altro e l'Italia può sognare per uno sport in rampa di lancio. La coppia Berrettini-Sinner intriga in Coppa Davis e ci lancia tra le squadre favorite per la vittoria finale. Il circuito non si ferma, questa settimana entrerà nel vivo il Masters 1000 di Monte-Carlo dove sono presenti praticamente tutti i big.

In campo Novak Djokovic per mostrare a tutti di esserci ancora, il suo primato al momento non è in discussione, dietro si accende la sfida con Alcaraz che può superare Sinner, lo spagnolo a differenza dell'altoatesino non difende punti e ha la chance di superare subito il rivale amico.

Nessun particolare movimento in Top Ten se non per Hubert Hurkacz che con la vittoria all'Estoril si porta all'ottavo posto, perde terreno invece Casper Ruud. Stabile Musetti in 24esima posizione, perde invece tre posizioni Arnaldi, scivolato al 38esimo posto.

Altro piccolo passo avanti di Maroszan, best Ranking e numero 37 nel circuito. Bene Monfils e Mariano Navone che si porta a ridosso della Top 50, ottimo Lorenzo Sonego che guadagna 4 posizioni ma soprattutto appunto Matteo Berrettini.

L'azzurro guadagna ben 51 posizioni in classifica ed ora è numero 84 al mondo. Bene anche Luciano Darderi, best Ranking per l'italo-argentino che guadagna 8 posizioni e diventa numero 64 al mondo, subito dietro a Cobolli.

Bene anche Fognini che guadagna 7 posizioni, insomma una Top 100 ricca di italiani. Nel circuito femminile in calo Ons Jabeur che perde tre posizioni, ok Sakkari e Vondrousova, stabile anche Jasmine Paolini.