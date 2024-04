Ranking Atp/Wta 01/04/2024 Sinner nella storia del tennis, gioia Nardi

L'ennesima prestazione sontuosa di un 2024 straordinario e Jannik Sinner sta riscrivendo la storia del tennis italiano. Terzo titolo stagionale e l'azzurro diventa il primo italiano nella storia a diventare numero due al mondo, scavalcato l'amico e rivale Carlos Alcaraz in classifica.

Per Sinner ora il primato è tutt'altro che utopia e con una buona stagione su terra rossa (non parliamo di titoli) Jannik potrebbe avvicinare o magari scavalcare Novak Djokovic in classifica Atp. Top Ten per il resto quasi immutata e l'altra grande notizia riguarda il ritorno dopo anni di Grigor Dimitrov in Top 10, il finalista di Miami è ora numero 9 al mondo.

In Top 20 bene anche Humbert e Shelton che fanno piccoli passi avanti guadagnando una posizione. Stabile Musetti mentre Best Ranking per Matteo Arnaldi che guadagna tre posizioni ed è ora numero 35 al mondo. Grandissimo salto anche per l'ungherese Maroszan che guadagna 19 posizioni e fa il suo ingresso nella Top 50 mondiale (ora è numero 38).

Situazione simile anche per Machac che guadagna 17 posizioni invece, per gli italiani stabile Cobolli mentre crolla Lorenzo Sonego che perde 8 posizioni ed è ora numero 61 al mondo. Grandissimo salto anche del vincitore di Napoli Luca Nardi che guadagna 20 posizioni ed è ora numero 76 al mondo, con questo Ranking entrerà direttamente nei tabelloni dei prossimi 1000.

Bene anche Pedro Martinez e sorriso per Fabio Fognini che guadagna 3 posizioni e torna in Top 100 come numero 100 al mondo. Più indietro guadagnano posizioni anche Matteo Berrettini e Vavassori, il primo recupera 7 posizioni mentre il secondo ne guadagna ben 13.

Insomma una settimana d'oro per il tennis italiano che inizia la stagione su terra battuta nel migliore dei modi. Da dire anche Best Ranking per Matteo Gigante che guadagna quattro posizioni ed è ora numero 145 al mondo.

Pochi cambiamenti al vertice del circuito femminile dove in Top Ten avanza solo Maria Sakkari che guadagna due posizioni ed è ora nuova numero 7 al mondo. Stabile Jasmine Paolini mentre fa un grandissimo salto la vincitrice di Miami Danielle Collins: l'esperta americana guadagna 31 posizioni ed entra in piena zona testa di serie. Guadagna una posizione Lucia Bronzetti mentre ne perde 5 Elisabetta Cocciaretto.