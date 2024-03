Ranking Atp - Sinner stabile, Zverev in Top 5. Bene Berrettini e Nardi

© Matthew Stockman/Getty Images

È terminata ufficialmente la settimana del torneo di Indian Wells e con la conferma del titolo Carlos Alcaraz resta in scia di Djokovic e mantiene il secondo posto. Un eventuale successo a Miami lo avvicinerebbe tantissimo mentre dietro resta stabile al terzo posto Sinner che deve difendere la finale dello scorso anno.

Tanto equilibrio nelle prime posizioni e lo stesso Medvedev deve difendere ora il titolo, difficilmente per questo motivo vedremo un grande sorpasso nelle prime posizioni questo solo in caso di clamorose sorprese ai primi turni.

Una Top Ten che vede Zverev e Ruud guadagnare una posizione, il tedesco scavalca Rublev e torna in Top 5. In calo Fritz, ora numero 13 al mondo mentre Paul è subito dietro e studia il sorpasso per diventare il primo americano.

Vola ancora Bublik, ora numero 18 mentre guadagna posizioni, suo malgrado, anche Musetti, attualmente numero 24 al mondo. Settimana piuttosto positiva in generale per tutti gli italiani, guadagna due posizioni anche Arnaldi - numero 38 al mondo - e bene anche Sonego.

Tra gli stranieri ok Safiullin e soprattutto Arthur Fils che guadagna ben sei posizioni. Perde una posizione Cobolli mentre vola Luca Nardi, capace di entrare in Top 100 dopo Indian Wells. Ora è numero 96 e fa parte della schiera azzurra in Top 100, bene anche Matteo Berrettini che grazie alla finale di Phoenix guadagna dodici posizioni e fa finalmente progressi in classifica.

L'azzurro torna in Top 150 e spera di fare un'ulteriore crescita in quel di Miami, atteso subito da Murray. Nel femminile c'è solo il sorpasso di Zheng sulla Vondrousova, Top Ten immutata con Iga Swiatek che però allunga sulla Sabalenka ed ha oltre 2500 punti di vantaggio sulla seconda.

La polacca si garantisce ancora settimane in vetta al ranking, dietro Jasmine Paolini resta stabile al quattordicesimo posto.