Ranking Atp/Wta Sinner scrive la storia, bene anche Arnaldi e Cobolli

Il 2024 di Jannik Sinner è stato finora magico. Il tennista azzurro, dopo aver vinto gli Australian Open, ha conquistato anche il torneo di Rotterdam e dalla Davis in poi ha inanellato una serie di 15 vittorie consecutive.

Ma l'azzurro stavolta ha ottenuto un risultato storico: con il successo in Olanda ha scavalcato Daniil Medvedev ed è diventato il primo tennista nell'era Open a raggiungere il terzo posto nel ranking Atp, il record di un italiano era ai tempi di Panatta, arrivato massimo quarto.

Va sottolineato che Pietrangeli è stato terzo, ma non si trattava di Era Open e anche la classifica era totalmente diversa. In Top Ten Sinner è il cambiamento principale ma spicca anche il Best Ranking di De Minaur, ora numero 9; dopo cinque anni esce dalla Top Ten Stefanos Tsitsipas, sempre più in difficoltà e ora, insieme a Casper Ruud, appena fuori dalla Top Ten mondiale.

Bene leggermente dietro Nicolas Jarry e soprattutto Alexander Bublik, nuovo best Ranking per quest'ultimo e ora numero 21 delle classifiche mondiali. Grandi salti anche di Emil Ruusuvuori e soprattutto Alexander Shevchenko che ha guadagnato dodici posizioni ed è entrato per la prima volta in Top 50.

Bene anche Matteo Arnaldi che ha guadagnato due posizioni, perde invece una piccola posizione Sonego. Best Ranking anche per il giovane Acosta: la sorpresa, vincitore a Buenos Aires, ha guadagnato 28 posizioni ed è ora numero 59 delle classifiche mondiali.

Best Ranking anche per Cobolli che guadagna tre posizioni ed è ora numero 69 al mondo. Perde invece una posizione Darderi. Torna in Top 100 Coria che guadagna 21 posizioni. Guadagna una posizione Fognini che si avvicina alla Top 100, nuovo Best Ranking per Nardi che guadagna due posizioni ed è ora numero 106 al mondo.

Iga Swiatek allunga nella corsa alla numero uno, guadagna 530 punti con la vittoria di Doha ed ora ha quasi 1500 punti di vantaggio sulla Sabalenka. Pochi cambiamenti in Top Ten, guadagna due posti la Ostapenko che rientra al nono posto.

Bene anche la Pavliuchenkova che guadagna otto posizioni, ne guadagna quattro Victoria Azarenka mentre perde due posizioni Jasmine Paolini.