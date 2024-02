L'Italia vola nella classifica Atp, il dato da record degli under 23 nella Top 100

© Clive Brunskill-Getty Images for ITF

L'Italia sta vivendo una vera e propria stagione dell'oro nel tennis. Dopo il finale dell'anno scorso con Jannik Sinner capace di arrivare in finale alle Atp Finals di Torino e trascinare l'Italia alla vittoria di Coppa Davis è arrivato il successo senza precedenti dello stesso Sinner agli Australian Open.

Nella giornata di ieri poi è arrivato anche il trionfo di Luciano Darderi nel torneo Atp 250 di Cordoba. Nelle nuove classifiche Atp pubblicate, lunedì 12 febbraio, l'Italia ha sei giocatori nella top 100. E il dato da mettere in evidenza è che di questi sei giocatori ben 5 sono under 23.

L'Italia ha 5 giocatori under 23 nella classifica mondiale top 100

Gli italiani attualmente presenti nella Top 100 sono Jannik Sinner numero 4 del mondo. Lorenzo Musetti che è numero 26 nella classifica Atp. Poi c'è Matteo Arnaldi che è numero 43 del mondo.

Segue Lorenzo Sonego che è 48 del mondo che è l'unico italiano non under 23 presente tra i primi 100. Poi c'è Flavio Cobolli al numero 72 Atp e ora Luciano Darderi che con il trionfo a Cordoba dalla posizione numero 136 in una sola settimana è salito alla posizione numero 76.

Jannik Sinner è nato il 16 agosto 2001 quindi ha 22 anni. Lorenzo Musetti è nato il 3 marzo 2002 quindi tra poche settimane compie 22 anni. Matteo Arnaldi è nato il 22 febbraio del 2001 quindi compie i 23 anni tra una decina di giorni. Flavio Cobolli è nato il 6 maggio 2002 e quindi ha 21 anni.

Infine Luciano Darderi è nato il 14 febbraio 2002 e compie mercoledì 22 anni. Come detto l'unico "intruso" - se così in maniera scherzosa lo si può chiamare - nella top 100 è Lorenzo Sonego che, essendo nato l'11 maggio 1995, ha 28 anni.

E non è tutto. Perché appena fuori dai primi 100 ci sono altri due italiani giovanissimi pronti a entrare nella top 100. Si tratta di Luca Nardi, attualmente numero 108 del mondo che è nato il 6 agosto 2003 e quindi ha 20 anni e Giulio Zeppieri che è nato il 7 dicembre 2001 e ha 22 anni e in classifica si trova alla posizione 113.