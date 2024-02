Ranking Atp/Wta 05/02/2024 Sinner in attesa, vola Bublik. Grande Cobolli

© Julian Finney/Getty Images

È passata ormai oltre una settimana dagli Australian Open 2024, una data che resterà ben impressa per diverso tempo per tutti gli appassionati. Jannik Sinner ha fatto la storia diventando il primo tennista italiano a vincere gli Australian Open e si è iscritto ormai ufficialmente nel gotha del tennis; neanche questa settimana il giovane talento azzurro tornerà in campo con Jannik che tornerà difatti direttamente al torneo Atp 500 di Rotterdam.

Questa settimana andranno in scena i tornei di Marsiglia, Cordoba e Dallas con tornei in tutto il panorama mondiale. Le prossime settimane saranno molto interessanti per Sinner che attende in primis i risultati di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (entrambi hanno diversi punti da difendere) e poi proverà a fare meglio dello scorso anno, cercando di migliorare così il suo Best Ranking.

Tra i tennisti in campo nella Top Ten presente solo il numero otto al mondo Hubert Hurkacz che proverà in primis a difendere la sua posizione. Top Ten quasi ferma negli ultimi giorni con il solo Rune in campo e che ha guadagnato qualche punticino con la semifinale di Montpellier; per il danese c'è anche preoccupazione visto il ritiro e l'infortunio all'avambraccio.

Sempre a Montpellier gran momento per Alexander Bublik che vince e convince, non solo il quarto torneo in carriera ma anche il Best Ranking come numero 23 delle classifiche mondiali. Bene anche Felix Auger Aliassime che guadagna due posizioni e Borna Coric che ne guadagna sei, ok anche Shevchenko che recupera tre posizioni.

Capitolo italiani: Sinner stabile al quarto posto, Musetti perde una posizione mentre Arnaldi ne perde tre. Best Ranking invece per Flavio Cobolli che grazie ai Quarti di finale di Marsiglia diventa numero 71 delle classifiche mondiali.

Best Ranking anche per il giovane Cazaux, anch'egli in netta crescita. Grandissimo salto e debutto in Top 100 per l'austriaco Rodionov, vincitore del Challenger di Coblenza: 19 posizioni guadagnare e numero 89 al mondo, bene anche Federico Coria.

Nessun cambiamento in Top 10 con la vincitrice di Linz Jelena Ostapenko che guadagna una posizione e si porta a ridosso della Top Ten. Bene Licia Bronzetto ed Elisabetta Cocciaretto che guadagnano rispettivamente cinque e quattro posizioni.