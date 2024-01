Ranking Atp/Wta 29-01-2024 Sinner si avvicina alla vetta, bene gli italiani,

© Graham Denholm/Getty Images

Sono ufficialmente terminati gli Australian Open 2024 e si sono conclusi nel migliore dei modi per il tennis italiano. Jannik Sinner ha conquistato un trionfo storico, un successo che mancava dal lontanissimo 1976, dai tempi di Adriano Panatta.

Sinner ha finalmente consacrato il suo status ed ormai uno degli uomini principali da battere, lo ha dimostrato con le vittorie contro Novak Djokovic e Daniil Medvedev in finale. Questi sono avanti in classifica al momento, ma l'azzurro ha vinto le ultime quattro sfide contro il russo e tre delle ultime quattro contro il numero uno, insomma i numeri sembrano parlare chiaro.

Dopo il ko in semifinale Djokovic ha perso 1200 punti ed è calato notevolmente in classifica, ha mantenuto il primato ma è un ranking molto più corto. I primi 4 solo in 1500 punti e Sinner ha nel mirino i primi tre, a partire da Medvedev, distante ora solo 455 punti.

L'azzurro non ha tantissimi punti da difendere rispetto ai suoi rivali, soprattutto prima delle semifinali di Wimbledon e ha una grandissima occasione in chiave ranking. Intanto la Top 10 è stranamente cambiata poco nonostante le due settimane Slam: Top 5 invariata, cala invece Tsitsipas che scivola al decimo post, best Ranking per Hurkacz invece ora numero 8 al mondo.

Perde una posizione De Minaur che esce subito dalla Top 10. Bene Tiafoe e Mannarino, best Ranking per il francese che a 35 anni e 5 mesi è nuovo numero 17 al mondo, ok anche Norrie. Guadagna due posizioni anche io nostro Lorenzo Musetti, ora numero 26 al mondo.

Capitolo italiani: best Ranking anche per Arnaldi che guadagna tre posizioni ed è ora numero 38 delle classifiche mondiali, stabile Sonego mentre guadagna ben 24 posizioni Flavio Cobolli ed è ora numero 76 delle classifiche mondiali.

Sprofonda purtroppo Matteo Berrettini costretto a ripartire da dopo la 125 posizione. Grande salto del francese Cazaux che guadagna 39 posizioni ed entra in Top 100. Bene anche Kovacevic, anch'egli al suo esordio nei primi 100 al mondo.

Capitolo donne: Elena Rybakina scivola in quinta posizione, il sorpasso è tutto americano di Coco Gauff e Jessica Pegula. Gran salto della Zhang che entra in Top Ten e diventa numero 7 al mondo. Bene la nostra Paolini che guadagna sette posizioni ed è ora numero 24 al mondo; subito dietro salgono le ucraine, la Kostyuk guadagna nove posizioni mentre la Yastremska ne guadagna addirittura 64 ed è ora numero 29 al mondo.